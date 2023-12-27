قوات الجمارك بولاية البحر الأحمر تضبط إناث إبل مهربة

مواصلة لإنجازتها، أحبطت إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر محاولة تهريب كمية من إناث الإبل كانت في طريقها عبر الحدود البرية شمال الولاية، وأوضح مدير قوات الجمارك الفريق شرطة حسب آدم النور أن تزايد حالات تهريب إناث الإبل في الفترة الأخيرة يدل على أن ضعاف النفوس يهدفون إلى إهدار موارد البلاد وتخريب الإقتصاد محاولين الكسب السريع و غير المشروع، موضحاً أن ظاهرة تهريب إناث الإبل تعتبر ظاهرة خطيرة تعمل على تخريب الإقتصاد وإهدار الثروات الحيوانية خاصة الإبل، مبينا أن هذه الضبطية هي الرابعة من نوعها خلال فترة قصيرة.

مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر جدد استعدادهم الكامل لمحاربة كافة أشكال التهريب، لافتاً إلى أن قواته ستظل بالمرصاد وفي يقظة تامة لإفشال هذه المحاولات اليائسة.

كما أكد مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر العميد شرطة خالد محمد صالح أن الجهود الكبيرة التي تبذلها أطواف المكافحة قادرة على ردع وإحباط محاولات التهريب بالولاية كما أشاد بقواته التي أفشلت المحاولة، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهد وتأمين كافة حدود ولاية البحر الأحمر من حالات التهريب.

إعلام قوات الجمارك السودانية