روبوت يعُض ويضرب مهندساً في مصنع تسلا للسيارات





كشفت صحيفة دايلي ميل عن واقعة غريبة حدثت بنهاية 2021 في قلب مصنع شركة تسلا الأمريكية، ولم تفصح عنه الشركة في وقتها، ووفقاً للصحيفة تعرض مهندس من تسلا لهجوم من قبل روبوت خلال حادث خطير ودموي في مصنع الشركة في ولاية تكساس بالقرب من أوستن.

ويروي شهود على الواقعة أن العاملين أصيبوا بالرعب من الحادث وهم يشاهدون زميلهم في العمل يتعرض لهجوم من قبل الآلة المصممة للإمساك بأجزاء السيارات المصبوبة من الألمنيوم ونقلها.

ووفقاً للرواية المتداولة ثبت الروبوت الرجل، قبل أن يغرز مخالبه المعدنية في ظهر وذراع العامل، ليترك الضحية بجرح مفتوح في يده.

في حين لم تُبلغ تيسلا الجهات الرقابية عن أي إصابات أخرى، في حوادث مشابهة تتعلق بالروبوت حدثت في مصنع تكساس في عامي 2021 أو 2022، يأتي هذا الحادث في ظل سنوات من المخاوف المتزايدة بشأن مخاطر الروبوتات الآلية في أماكن العمل.

وذكر تقرير «دايلي ميل» أن هناك العديد من التقارير عن زيادة الإصابات بسبب زملاء العمل الآليين في مراكز شحن أمازون، وحتى عنف من مدربين آليين في لعبة الشطرنج، دفعت بعض الأشخاص إلى الاستفسار عن الدمج السريع لتكنولوجيا جديدة.

صحيفة البيان