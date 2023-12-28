الوالي الذي رفض تكبير الله، قلت هو من ضمن ذنوب عديدة جلبت لنا العذاب في السودان





بعد الحرب دعوت إلى #جمعة_التكبير في ود مدني، احتجاجا على الوالي الذي رفض تكبير الله، وقلت هو من ضمن ذنوب عديدة جلبت لنا العذاب في السودان، أنا واثق أن البراءة من معاداة الله كانت واجبة على الجميع، وأنه إن لم يكن للناس موقف سيعمهم العذاب. طلبت فقط أن ترتج المساجد بعد الجمعة بالتكبير، وأن تذهب المسيرة إلى مقر حكومة الولاية بالتكبير، وينصرف الناس وقد أعذروا أمام الله. الكوزوفوبيا والكوزومينيا ليستا عذرا لمعاداة الله، ولو استمر الحال .. السودان كله في خطر. حفظ الله الاسلاميين الذين يدعون للاستنفار والمقاومة، لقد خففوا العذاب على الشعب.

مكي المغربي