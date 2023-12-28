شاهد بالصورة والفيديو.. شاعرة سودانية شابة تمجد قوات الدعم السريع وتحصل على أموال طائلة من الضباط وتزور شندي وتهاجم “الدعامة” والجمهور يتسابق على السخرية منها: (زي الزول الداخل الصندوق بصرفتين)





سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان من شاعرة شابة ظهرت في مقاطع فيديو مختلفة أثبتت تناقضها الكبير.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد رصد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الشاعرة مقطعين مختلفين للشاعرة.

حيث ظهرت في المقطع الأول وهي تمجد قوات حميدتي خلال إحدى البرامجها التي نظمتها قوات الدعم السريع بإحدى ولايات السودان قبل الحرب لتحصل مقابل ذلك على أموال طائلة من النقطة رماها عليها ضباط الدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الشاعرة نفسها وهي تهاجم قوات الدعم السريع خلال نفرة بمدينة شندي بولاية نهر النيل.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطعين تبارى في السخرية من الشاعرة الشابة, وكتب أحدهم معلقاً: (زي الزول الداخل الصندوق بصرفتين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين