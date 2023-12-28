شاهد بالفيديو.. “رقصة زنجبارية” المودل السودانية آية أفرو تكشف لأول مرة سبب تسميتها بهذا الأسم وتقول: (انا مشهورة ومافي زول ما بعرفني حتى البيبي بعرفوني)





كشفت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو, لأول مرة عن سبب تسميتها باسم أفرو والذي اشتهرت به.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أكدت المودل المثيرة للجدل أن سبب التسمية يعود لأيام طفولتها, وذكرت أنها كانت تقدم رقصات “زنجبارية”.

https://www.facebook.com/reel/693894942809491

وتابعت: في ذلك الوقت كنت أقوم بتسريح شعري على طريقة “أفرو” لذلك اشتهرت بهذا الأسم, كما أكدت أنها مشهورة جداً لدرجة أن البيبي يعرفونها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين