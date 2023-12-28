



( #والصلح_خير )

مقال من عشر نقاط سيغير نظرتك للمعركة

كتب محمد هاشم الحكيم

١. منذ تفجر هذه الحرب ظللتُ أدعو للصلح من منطلق ايماني شرعي، – مقالات بتاريخ ٢٤ أبريل وما بعده – مع التشديد بوجوب دفع الاعتداء عبر الجيش ورد المعتدين .

فأي صلح يحقن الدماء ويرد الاعتداء ويرفع المظالم ويعيد الحقوق لن يرفضه أي عاقل، ولقد تصالح – اسلاميو الانقاذ – مع قرنق وسلموه الجنوب بعد 110 الف شهيد دفاع شعبي وأضعافهم من الجيش و3 مليون مواطن .

٢. أما القوات المسلحة – نصرها الله – فهي قلبنا النابض ودرعنا الحصين، ولقد حدثت أخطاء من الجميع طمعت الكل فيها، أحزاب تحتلها ، ومعارضة تشتمها وتهتف ضدها ، وحركات تخرج عليها، وحكومات تهمشها لصالح ملايش و….

لكن سنظل ننصرها لأنها صمام امان السودان.

نعم رأينا الجيش ينسحب ويتركنا

لكن حتى جيش النبي صلى الله عليه وسلم قد انسحب وهزم كرة ومرة ..

فلا تبتئسوا بما جرى.

٣. رغم ألمنا اللا متناهي من اعتداءات الجنجويد الا أننا لا نزال نسأل الله لهم الهداية ليعودوا لحضن الوطن مدافعين عنه لا مدمرين أياه

لقد دمر الجنجويد ما قيمته 50 مليار دولار حتى اللحظة.

٤. على القيادة العسكرية والسياسية قراءة الواقع جيدا واتخاذ قرارات قد تكون بمشارط جراحية تعيد الأمن المفقود وترد الاعتداء بحسب القدرة.

٥. من حق الشعب الذي نزح منه 20 مليون أن يبحث عن الانتقام ممن تسبب في هذا الواقع المرير

لكن الأوطان تبنى بالتسامح من منطلق متكافيء لا من شرعية الامر الواقع

٦. لن يستطيع الجنجويد الانتصار في هذه الحرب – وان كسبوا أغلب معاركها – فالشعب الذي أوذي في شرفه وكرامته؛ لن يكون صيدا سهلا ، ولن يستطيع العالم كله كسر إرادة شباب يشكلون مقاومة مشروعة ، وسيجعلون العدو يدفع ثمنا أغلى مما يتوقع هو ومن يدعمه، ولن يستطيعوا محاربة هذه الأمة السودانية المنتفضة.

الجيش يخوض المعركة بتعقيدات ؛ لكن حرب العصابات ستقض مضجع من يظن المعركة سياحة .

٧. ليس غريبا ان يبرز الخونة، لكن المعركة غربال والزَبَدُ يذهب جُفاء والجيفُ ترتفع دوما عندما يغوص الذهب.

وستجدوا خونة في مناصب عليا وستكتشفوا كل من اشتريت ذمته

المهم أن الدقيق بعد الغربلة يحسن طبخه ويطيب .

٨. لا يعرف الشعب ما هي خطة الجيش لتحرير البلاد وكلها تكهمات ، ورغم ذلك ظل متمسكا به ، وهذه الثقة – للاسف – اهتزت بشدة والشك أصبح في عظام القادة

كل هذا لأنهم يديرون المعركة بغموض، ولا يملكون الحقيقة للشعب المضحي بكل شيء.

فعلى قيادة الجيش النزول للشعب وتحقيق الهدف عبره، واطلاعه الحقيقة، وعلى المطبلاتية ومخدري الأذهان ان يصمتوا حتى يكون رد الفعل مساويا للكارثة.

٩. كارثة هذه البلاد تكمن في ثلاث:

أ/ الأحزاب العقائدية يسار ويمين .

ب/ قبائل تظن أنهم أحق بكل شيء

ج/ من رهنوا مواقفهم للعدو بأي ثمن

١٠. وسائل الوصول للسلطة ظلت عبر الانقلاب العسكري والتمرد العسكري

وان لم يتوقف هذا ف….

والكارثة تكمن في الأهداف الخفية للمعركة وهذا موضوع آخر

محمد هاشم الحكيم