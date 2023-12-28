راشد عبد الرحيم: صورة البعاتي





أمس الاول قال مستشار الدعم السريع عمران لقناة الحدث ان قائد الدعم السريع موجود و يدير قواته بين الخرطوم و مدني ، في اليوم التالي وردت اخبار عن وصوله للعاصمة اليوغندية و إجتماعه بالرئيس موسيفيني . ربما يكون غادر من مطار الخرطوم الذي خربه المتمردون او من مطار مدني الموجود في خيال الدعم السريع .

غادر إلي عنتيبي و ليس جيبوتي مكان اللقاء الذي حدده الوسطاء بعد موافقتهم عليه .

ما علينا المهم انه ظهر في اللقاء باحدث موضة ويرتدي بدله انيقه في جانبها الأيسر جيب واحد و في الأيمن جيبين . ماعلينا .

المهم ان الخبر ورد عن تلفزيون يوغندا بصورة ثابتة غير متحركة و تلاميذ الإعلام يعلمون ان التلفزيونات تبث صورا متحركة و ليست ثابتة .

سبق ان ظهر اخ حميدتي عبد الرحيم في قناة الحدث بعد خروجه من الخرطوم في لقاء حي و صور متحركة فيها حوار و نقاش . ما الذي يمنع حميدتي ان يفعل ما فعله أخوه و هو ذو تواصل مع القناة و تحدث لها في اليوم الثاني للحرب .

الدعم السريع مرتبك في شان قائده لا يستطيع ان يظهره متحدثا و محاورا .

الدعم السريع يصنع الإرباك الدائر حول زعيمه البعاتي .

يستفيد بصرف الأنظار عن إنتهاكاته المستمرة حاليا في مدني و الجزيرة و كل مكان وصلته قواته الباغية .

لا يهم الشعب السوداني و لا يضيره إن كان حميدتي حيا أو هلك .

المهم أننا أمام وساطة موقف الدولة و قيادتها واضح فيها و هو القبول بالتفاوض و الحوار حول إيقاف الحرب .

علينا ألا ننشغل بإعلام التمرد البائس و الذي يتصدره حاليا خونة الحرية و التغيير و قيادتها .

المتمردون و ظهيرهم الإعلامي من خونة قحت يريدون إلهاءنا عن القتال و التجييش الذي أرهبهم .

قضيتنا اليوم ان نفعل المقاومة الشعبية المسلحة حتي ننهي التمرد .

قواتنا المسلحة تسجل إنتصارات كبيرة علي الأرض في الخرطوم و كردفان و العديد من المواقع . نريد أن يستمر تحرك المستنفرين ليلتحم و يكمل تحرك قواته الباسلة و ألا ننشغل إلا بقضية واحدة هي دحر التمرد و تنظيف بلادنا كلها منه و من دنسه و من دنس معاونيه الخونة .

راشد عبد الرحيم