المقاومة الشعبية أولا





ظهر حميدتي أو لم يظهر /ذهب البرهان الى جيبوتي أو لم يذهب _هذه براي ليست القضية الملحة حاليا وانما القضية هي مقاومة مرتزقة الدعم السريع الذين يروعون الناس في كل مكان بالسودان

جدلية لقاء البرهان وحميدتي يجب ألا تطغى على إعلام وحراك المقاومة الشعبية الذي انتظم الولايات وهو حراك في قمته سوف يفرض رؤيته ومواقفه على الجميع بمن في ذلك البرهان نفسه وحميدتي إن كان حيا !

المقاومة الشعبية هي خيار الناس التى تضررت وعندما تستعيد الناس المبادرة فإنها صاحبة الحق الكامل في تشكيل واقع ومستقبل البلاد ويومها وعندها كل الاتفاقيات وكل الاملاءات لن تساوي الحبر الذي كتبت به !

المقاومة الآن هي الخيار الرئيس والقيادة لقوى الشعب الوطنية والتنسيق مع شرفاء الجيش لتحرير البلاد وبعدها لكل حادث حديث وكل يؤخذ من حديثه ويرد إلا -الشعب حامل السلاح!

بقلم بكرى المدنى