من هم قادة المرحلة؟!





المقاومة الشعبية التى تنتظم هذه الأيام القرى والبلدات في كل الولايات من المنتظر أن تفرز قيادات تكون لها غدا كلمتها مثلما لها اليوم مواقفها

من يقودون المقاومة الشعبية اليوم ويتصدون للتمرد في ولايات ويستعدون له في ولايات أخرى سيكونون هم قادة المرحلة -اصحاب الكلمة

شخصيات مناطقية من الجزيرة

واهلية من دار حامد -ستكون جزءا من قيادة المستقبل

مع التنظيم والترتيب ستفرز المرحلة قادتها والذين لن يكون من بينهم كثير من الأسماء الظاهرة اليوم!

المشهد سوف يتبدل كلية وستتقدم شخصيات -بحقها و-تستحق !

بقلم بكرى المدنى