ضرورة التواصل الأهلي مع قبائل حواضن الدعم السريع في دارفور





الأغيار يتفرجون في المحرقة …

الأغيار …. في الإنتظار …

ضرورة التواصل الأهلي …

بدأت الحرب يوم 15 أبريل 2023م وبعد كل ما حدث ، وفي هذه المرحلة التي أضطرت فيها قبائل الوسط والشرق والشمال للاستنفار وحمل السلاح للدفاع عن العرض وعن النفس والمال والممتلكات ، من الضروري تكوين أمانة عامة للإدارات الأهلية المدافعة تبادر بالتواصل مع الإدارات الأهلية لقبائل حواضن الدعم السريع في دارفور وما بعدها لإقناعهم أن ما حدث ويحدث وما قد يحدث ليس سوى محرقة سيجني ثمارها الأغيار ولأجل سحب ما يستطيعون سحبه من شبابهم مقاتلين كانوا أو كسابة.

#كمال_حامد 👓