حكاية خيانة الدعامة لأهل قرية في شرق الجزيرة





قرية x في شرق الجزيرة .. من القرى السلمو اهلها بدري للجنجويد .. وناس الشرطة العسكرية منهم ادوهم تلفوناتهم نظام لو جاكم اي متفلت اتصلو علينا .

جوهم اتنين لابسين ملكي بي موتر وشايلين سلاح .. حاولو ينهبو عربية في القرية .. صاحب العربية قاومهم و ضربوهو طلقتين في رجلو ..

باقي ناس الحلة كبسو عليهم وضربوهم بالعصي وولو هاربين .. بعدها ناس الحلة اتصلو على ناس الشرطة العسكرية للدعم .. ووروهم بالحاصل . فعلا جوهم بي تاتشرين .. وقالو ليهم حنفبض ليكم المتفلتين .. وشالو الزول المصاب قالو ليهم حنعالجو ليكم ويرجع .

وبعد يوم كامل زولهم ما رجع .. وديك ما بيردو على تلفوناتهم ناس الحلة مرقو يفتشو في زولهم .. لقوهو مجدوع في ترعة جنبهم ومقتول بي 8 رصاصات .

الناس تتعظ

Mohammed Mortada