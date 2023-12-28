عابدين الطاهر: أهل الشرق والشمال، اجعلوها حرباً لا تُبقي ولا تَذر





□ أهل الشرق والشمال، اجعلوها حرباً لا تُبقي ولا تَذر،

الأرض حقت ابو أهلنا وأجدادنا، والظالم من يقترب منها.

□ هكذا سيكون المشهد، وقد بدأت مقدماته.

□ نكون أو لا نكون، الأرض أرضنا، والعرض عرضنا، والظالم من يقترب.

□ الآن فقط ستبدأ الحرب الحقيقية في السودان، التي لا انسحاب فيها ولا مجال للخيانة، ولا أثر ولا مكان للمال الرخيص وشراء الذمم، وانتظار التوجيهات العابرة للحدود.

□ الآن فقط لا صوت خلاف، صوت حماة الارض والعرض الاهل والعشيرة والقبيلة وقد ارادوها كذلك.

□ الآن التوجيهات عند الذين جهزوا انفسهم ليموتوا دون ارضهم وعرضهم ومالهم وممتلكاتهم، لا ينتظرون أي جهة لتدافع عنهم او تنسحب وتتركهم بلا حماية.

□ انتهي الدرس، وانكشف المستور، ولن تتكرر مشاهد الاحباط والخذلان والاذلال.

□ فإما البقاء وأما الفناء.

□ أهل الحق يواجهون أهل الباطل، بكل تجهيزاتهم من عمالة وخيانة وعتاد وسلاح.

□ فقد اصبح الأهل جاهزون، ولا رجعة ولا انسحاب، ولا بديل عن الارض، غير الارض، أما فوقها واما تحتها.

□ وسينتصر اهل الحق علي أهل الباطل.

□ أني أرى عزيمة الرجال وهم يتنادون لحراسة أرضهم، ويجهزون أنفسهم تحت قيادة ابنائهم، الذين هم اصلا خبراء في الحرب بحكم انتمائهم من قبل للمؤسسات العسكرية والأمنية، وما أكثرهم.

□ ويعرفون فنون الحرب والقتال، وقد وضعوا الخطط والتامين.

□ جعلوا في كل مدخل وزقاق وممر، قناصين ومحاربين علي كامل أرض الشرق والشمال.

□ الأرض أرضنا كل شبر فيها سيكون عصياً علي الغزاة، الذين يريدونها حربا جهوية وقبلية واثنية، وها قد آن اوانها.

□ رسالة الي المجتمع الدولي ان أراد خيرا بالسودان، انتبهوا الان قبل فوات الاوان، فأهل الشرق والشمال قد اتخذوا قرارهم وستكون حربا لا مثيل لها في التاريخ القديم او الحديث.

□ ويقيني أن اهل الشمال والشرق سينتصرون علي الباطل مهما انتفخ من مال العمالة والخيانة داخليا وخارجيا، وقد عهدناهم لا يهابون الموت ولا يقبلون الذل والهوان وغدا سترون الظالمين وهلاكهم ونهاياتهم علي هذه الارض التي هي أرض الاجداد ولن ينسحبوا منها.

□ إما ان يعيشوا فوقها بكل عزة وشموخ، أو يدفنوا في باطنها شهداء دفاعا عن كل قيمهم. وموروثاتهم.

□ ولا نامت اعين كل عميل وخائن ومتخاذل.

□ والله المستعان ..

الفريق م. عابدين الطاهر: