خلافات حادة داخل مليشيا الدعم السريع بسبب غنائم ولاية الجزيرة🚨





📌 مجموعات تتهم مجموعات أخري داخل المليشيا، بأنها لم تشارك في معارك شرق مدني قبل السقوط، وفي نفس الوقت هي التي كان لها نصيب الأسد من غنائم ولاية الجزيرة، والتي قاتلت لم تجد شيئا تنهبه.

📌 وخلافات أخري بين مجموعة كيكل ومجموعات أخري من المليشيا نهبت مناطق في الجزيرة، كان كيكل تعهد لساكني تلك المناطق بحمايتهم وحماية ممتلكاتهم.

📌 كيكل طالب مجموعات نهبت بعض المناطق بإرجاع المنهوب، فرفضت قيادات تلك المجموعات إرجاع مانهبوه، تحت ذريعة هذه غنائم حرب، والعايز يرجعا يجي يرجعا بي سلاحو.

📌 قيادة مليشيا الدعم السريع تفشل في الإحتواء والسيطرة على مجموعات كثيرة منتشرة في ولاية الجزيرة ومارست عمليات نهب وسلب واسعة وكبيرة.

📌 جراء ذلك قيادة المليشيا أوقفت تقدم قواتها في سنار والنيل الابيض.

📌 البيشي أحد أبناء النيل الأزرق ويقاتل مع المليشيا بقوات تتبع له ومن مناطقه، يدخل في خلافات مع قيادة المليشيا بسبب إيقاف القيادة التقدم نحو سنار والنيل الأزرق، وهو كان أكثر المتحمسين لدخول سنار والنيل الأزرق.

📌 عموما ومع إستمرار عمليات النهب والسلب الكبيرة التي تحدث في ولاية الجزيرة، تتوسع الخلافات بين مجموعات مليشيا الدعم السريع، كيكل, البيشي, الكسابة, المستنفرين, وغيرها ،، تحرك من غير أوامر، عصيان أوامر إنسحاب، خيانة وخذلان وغيرها من الإتهامات المتبادلة بين المجموعات، وقيادة المليشيا تحاول السيطرة والتكتم على هذه الخلافات العميقة التي أظهرت حجم التباين بين هذه المجموعات.

📌 أخيرا .. مليشيا الدعم السريع وإن إدعت القوة والتماسك، فقد بات واضحا أنها تحمل في داخلها بذور فناءها، سيحدث هذا طال الزمن أم قصر.

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