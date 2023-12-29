في انتظار البيان رقم (1)!





في منشور سابق تساءلت عن قادة المقاومة الشعبية وقلت ان الأحداث سوف تطرح شخصيات جديدة هي بالضرورة قيادات مناطقية أهلية من المجموعات التي تقود المقاومة حاليا

الآن هناك حراك كبير وهادر ولكن لابد من ترتيبه وتنظيمه وتمثيله بقيادة واحدة تشرف على العمل الميداني وتنسق مع القوات النظامية وتضم فوق ذلك وحدات للتمويل والتسليح و الإعلام وحتى العمل السياسي

عمل المقاومة يجب أن ينظم سريع وان يكون لها مكتب قيادي وقائد وناطق رسمي وفريق مفاوض أن دعا الحال!

قيادة المقاومة الشعبية يجب أن تعمل بالتنسيق مع الجيش خاصة في الجانب العملياتي ولكن ليس تحت قيادته المباشرة فالمقاومة يجب أن تكون حرة -مرنة -سريعة!

جسم المقاومة الشعبية يجب أن يكتمل سريعا ببروز الرأس القائد والأطراف المساعدة واللسان الناطق !

الاكتمال السريع لجسم المقاومة الشعبية والمنظم والمؤثر سيجعل هزيمتها عسكريا مسألة صعبة وتجاوزها سياسيا مسألة مستحيلة!

من يربط سريعا بين القيادات الميدانية بكردفان ومن بينهم إدارات دار حامد وقوات كافي طيارة وقوات تمبور في دارفور ومجتمعات النيل الازرق وقبائل بحر ابيض ومن بينهم الكواهلة واجسام النفير المسلح في القضارف -كسلا -البحر الأحمر -نهر النيل والشمالية ومن يصل ويربط كل هؤلاء بالجزيرة الثائرة ؟!

أن الوقت لا ينتظر وننتظر ( البيان رقم ١)من المقاومة الشعبية!

بقلم بكرى المدنى

