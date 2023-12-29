عائلة آل دقلو عبارة عن دُمى في أيادي الدول المعادية للسودان





عائلة آل دقلو كلها عبارة عن دُمى في أيادي الدول المعادية للسودان. وحميدتي في النهاية عبارة دمية ميتة فعلياً يتم التحكم بظهورها وكلامها وكل حركاتها؛

حميدتي ميت فعلياً ولا وجود لشخص بهذا الاسم؛ توجد دمية تُستخدم لتقول كلاماً نيابة عن الآخرين ولكنها بلا إرادة وبلا روح. لا معنى للتفاوض مع دمية لا تملك قرارها، ولا تسيطر على قواتها على الأرض، لا تتحكم في تمويل هذه القوات ولا في تسليحها وليس لها أي سيطرة على أي شيء ولا حتى على نفسها.

لا يمكن أن تصل إلى حل تفاوضي مع عدو خارجي يستهدف تدمير بلدك والسيطرة عليه، لا يوجد شيء لتتفاوض حوله.

حليم عباس

