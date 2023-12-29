إلى قادة المقاومة الشعبية





* إعلموا أنكم تقاومون مخططا ماكرا تمالأت عليه قوى الشر المحلية والإقليمية والدولية ، جمعت له الأموال و حشد له السلاح و العتاد و جند له قادة بعض دول المحيط و الجوار ، و أنه هدفه النهائي هو تدمير الدولة السودانية و تغيير هويتها و ديمغرافيتها !!

* إعلموا أن مهمتكم لن تكون سهلة و ستواجهكم كثير من التحديات و العقبات و لكن بعزيمة الرجال و صلابتهم و بالتفاف الشعب السوداني بكافة مكوناته و فئاته حولكم سيتحقق النصر بإذن الله و ستفشل المؤامرة !!

* إعلموا أن المقاومة الشعبية ليست حزبا سياسيا و ليست ملكا لجماعة معينة و ليست حكرا على مجموعات سكانية و أقاليم بعينها بل هي لكل أهل السودان بمختلف مكوناته و أقاليمه !!

* إعلموا أن المقاومة الشعبية ليست تغولا على دور القوات المسلحة أو خروجا على سلطانها أو فقدان للثقة فيها بل هي تأكيد لمزيد من الدعم و المساندة لها و هي تتصدى لأكبر مؤامرة تتعرض لها دولة في العصر الحديث !!

* إعلموا أن المقاومة الشعبية التي بدأت صفوفها تنتظم البلاد طولا و عرضا هي رد فعل طبيعي للإنتهاكات و الفظائع و الجرائم التي ظلت المليشيا ترتكبها في حق شعبكم على مدى أكثر من ثمانية أشهر حتى فاض الكيل و طفح فكان لا بد أن يثور الناس دفاعا عن العرض و الأرض و الأموال !!

* إعلموا أن سقف المقاومة مفتوح و أن المعركة ضد المليشيا و داعميها في الداخل و الخارج شاملة و يجب أن تكون فاصلة و حاسمة !!

* كونوا على ثقة بأن نصر الله قريب و أن المليشيا المتمردة إلى زوال و غداً سيشرق في بلادنا فجر جديد .

حاج ماجد سوار