سقوط عدد من تجار العملة بالسوق السوداء





نجحت وزارة الداخلية في مجال جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال الحملات التي شنتها الوزارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام- في تحقيق نتائج إيجابية، وضبطت عددا من المتهمين.

في جنوب سيناء، تمكنت من ضبط 3 أشخاص في نطاق مديرية أمن جنوب سيناء- «أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول»، مقيمين بمحافظة شرم الشيخ- وبحوزتهم مبالغ مالية عملات «أجنبية- محلية».

وفى مديرية أمن الغربية، تم ضبط حداد بدائرة مركز شرطة كفر الزيات وبحوزته مبالغ مالية «عملات أجنبية»، كما تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة وبحوزته مبالغ مالية «عملات أجنبية».

بمواجهتهم، أقروا بحيازتهم المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصري اليوم