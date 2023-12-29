مكي المغربي: إما جماشي أو جياشي … أو أبقى ماشي!





سألت قريبي في الدامر عن النمو السريع لشجيرات الحنة بعد قطعها بالكامل، قال لي لأن عرقها -أي جذرها- قوي وراسخ وليست شتلة صغيرة جديدة “بتكون في نفسها”. في كل موسم يتم كبر الحنة، وما هي إلا أيام والأغصان تتسابق نحو السماء، والعود ييبرز في اسبوعين، بينما الشتلة الصغيرة تكون في مرحلة التبرعم.

جمش .. جبهة المقاومة الشعبية ليست شتلة جديدة لأنها تنتمي لعرق ضارب في الأرض، وقد يتوهم البعض أنه سيحتال على المولود الجديد .. والطريف أن المولود أصلا قدم للدنيا بسبب الاحتيال والنصب والخداع على أشقائه الكبار ..

الجماشة أصلا ينتظرون المحتالين ومخترقي الصفوف بفارغ الصبر .. حتى يكرموهم بما يستحقون .. وسيجد المخذلون بأسا شديدا من الجياشة والجماشة .. بإذن الله وانتظروا ..!

#جمش_تمثلني

مكي المغربي