🔴 بكري المدني: زينب الصادق المهدي.. من يعتذر لمن ؟!





*في منشور منسوب للسيدة زينب الصادق المهدي جاء اسمي ضمن قائمة من الزملاء طالبتهم بالإعتذار عن خبر موت حميدتي وهو القول الذي لن تجد له دليل في كتاباتي ولا اقوالي ابدا ومع ذلك لا اطلب منها الاعتذار لشخصي وانما ارجوها الاعتذار للسودانيين أصالة عن نفسها وإنابة عن أسرتها للذكر وليس الحصر -عن-*

*إدعاء جدها الأكبر محمد احمد فحل(المهدي)والذي انطلى على كثير من الناس فخرب دنياهم وآخرتهم معا*

*استغلال جدها الثاني عبدالرحمن المهدي للأنصار لخدمته وعمالته للإستعمار*

*تسليح والدها الصادق المهدي لعرب دارفور كأول تأسيس لحرس الحدود والدعم السريع*

*مشاركة شقيقها اللواء أمن بشرى الصادق في تدريب قوات الدعم السريع أيام النظام السابق*

*مشاركة شقيقها اللواء عبدالرحمن الصادق حكم النظام السابق بدرجة مساعد رئيس*

*شراكة أسرتها المالية مع قيادات النظام السابق-صديق الصادق والحاج عطا المنان*

*ضبط السلطات الإثيوبية شقيقها صديق الصادق وبحوزته ذهب في مطار أديس أبابا*

بقلم بكري المدني