حليم عباس: هؤلاء (..) خونة مرة واحدة وإلى الأبد ويجب تصنيفهم في خانة العدو





الإنتقاد المستمر لحلفاء المليشيا في قحت مع كل موقف جديد هو نوع من حسن الظن بهم حيث يعاملهم كأنهم قوى سياسية وطنية ترتكب خطأ سياسي.

هؤلاء خونة مرة واحدة وإلى الأبد، ويجب تصنيفهم في خانة العدو لمرة واحدة ونهائية والتعامل معهم على هذا الأساس تماماً مثل الملبشيا التي يتحالفون معها.

لو كانت عندنا حكومة جادة ومسئولة لتم تصنيف كل القوى السياسية المتحالفة مع المليشيا وحتى الأفراد الذين يعملون معها بقانون محدد واضح ليتم التعامل معهم بناءً عليه. هؤلاء يتآمرون مع الأعداء ضد الوطن وضد الشعب ويجب معاقبتهم على ذلك بكل صرامة وحزم.

حليم عباس