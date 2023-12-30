الطاهر ساتي: متلازمة النار والرماد





□ بلغني أن إحدى كريمات الإمام الحقاني المغفور له بإذن الله الصادق المهدي – وتُدعىّ زينب – كتبت قائمة لأسماء الذين تكهنوا بموت زعيم مليشيا الاغتصاب و النهب حميدتي؛ و أن اسمي في القائمة.

□ أعرف كريمات الإمام النابغات، مريم المنصورة، و رباح، وأم سلمة؛ ولا اعرف الكاذبة زينب؛ وقد عرفت.

□ فالشاهد لم يرد على لساني أو قلمي موت زعيمها (حميدتي)؛ رغم انه هُلك سياسياً و تنظيمياً واقتصادياً؛ ومات حتى في نفوس أهله وعشيرته والمقربين؛ ما عدا أمثال زينب.

□ فالصدق لم يحالف ابنة الامام الصادق؛ وليس في الأمر عجب؛ فالنار والرماد؛ والتبر و التراب؛ متلازمان مدى الحياة.

الطاهر ساتي