حسبو البيلي يكتب: الخزان البشري





يتكاثر الخزان البشري كلما سقطت مدينة ويزيد طموحه للهجوم على مناطق آخرى ،فشهية الغنائم أكبر وعوامل الإستقطاب متوفرة ، إذا أردت أن تنتصر في حرب عليك اولا بوقف الخزان وشل قدرته على الإنتاج عبر تقليل عوامل الأمان للباحثين عن الغنائم والمناصب ، فكلما زاد الشعور بالخطر قلة القدرة على الحشد ،

وهي إستراتيجية قديمة أستخدمها بوتين في الحرب الشيشانية الثانية عبر وقف تدفق المقاتلين العرب واستهداف اي جسم متحرك في الحدود مدنيا كان او عسكريا وكذلك أستخدمتها إيطاليا كآلية لوقف الهجرة الغير الشرعية بمعنى انه كلما زادت نسبة القوارب الواصلة للشؤاطي الأوربية يتكون بردايم وسط المهاجرين أن من بين 100 رحلة “سمبك ” يصل 80 قارب ويغرق 20 ، هذه نسبة أمان عالية تعجل باتخاذ القرار بالهجرة والعكس صحيح ..

إذا عجز الجيش عن وقف ذلك الخزان فامامه سيناريوهان، هو القتال المتواصل بإستراتيجية دفاعية وهذه بالطبع لن تصمد لمدة طويلة وبعدها ستنهار الدفاعات والحاميات كتأثير مباشر وفقا لنظرية الدومينو ” إذا سقطت حامية ستتبعها أخريات واذا سقطت منطقة فتآثير الدومينو قادر على إسقاط المناطق الآخرى – القضارف – سنار – كسلا ” طبعا لمنع حدوث هذا التأثير يحتاج الجيش إلى تدخل عنيف ودعم خارجي وتغيير للقيادة وتعبئة من نوع آخر ،

اما السيناريو الثاني هو الذهاب للتفاوض وفقا للمكاسب التى حققها آي طرف ، التفاوض هنا ليس على تقاسم السلطة ولا على إستعادة المواقع بل على رسم خارطة مرتبطة بإعادة بناء الجيش وفقا للخطة الإماراتية التى رفضتها مصر قبل أربعة سنوات ، في كل الحالات يحتاج الجيش إلى فرض شروط تفاوضية تحافظ على مكانته وأول الخطوات لتحقيق ذلك هي وقف الخزان البشري واستعادة بعض المناطق ..

● حسبو البيلي ●