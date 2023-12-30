حاج ماجد: إلى أهلنا في نهر النيل والشمالية





إلى أهلنا في نهر النيل و الشمالية

إنتبهوا :

المليشيا و جناحها السياسي (قحت) و المخابرات الإماراتية يعملون على جركم إلى مواجهة مع عمال مناجم الذهب الذين ينتشرون في عدد من المناجم بولاياتكم تحت ذريعة إنتمائهم إلى المليشيا !!

و في سبيل تحقيق هدفهم فإنهم يطلقون الشائعات بكثافة و ينشرون أخبارا كاذبة تقوم بفبركتها غرف عمليات متخصصة موجودة بالداخل و الخارج !!

فانتبهوا و احذروا أن تقعوا في الفخ !!

و اعلموا أن أهل دارفور و كردفان قد عانوا و ما يزالون من المليشيا و انتهاكاتها و جرائمها في الجنينة و زالنجي و كتم و نيالا و الفاشر و الأبيض و أمروابة و بارا و الرهد و السميح و الدلنج و الفرشاية و التكمة و الفولة و غيرها !!

المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية عدو لجميع أهل السودان بمختلف قبائلهم و مكوناتهم الإجتماعية !!

#المقاومة_الشعبية_خيارنا

سوار

29 ديسمبر 2023