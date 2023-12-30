شاهد بالفيديو.. على أنغام (يا قمر متدور) خواجية حسناء تقدم فاصل من الرقص المثير مع الفنان عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة وفتاة سودانية تنافسها بوصلة رقص ساخنة





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنان السوداني الشاب عثمان بشة, وهو يغني في حفل خاص بالعاصمة المصرية القاهرة.

وظهرت فتاة أجنبية وصفها المتابعون بالخواجية الحسناء وهي تتفاعل في الرقص مع بشة, على أنغام أغنية (يا قمر متدور).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد دخلت فتاة سودانية في الخط بفاصل من الرقص مع الفنان الشاب وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الذي اعتبر أن ما قامت به الأخيرة هو منافسة لرقصة “الخواجية”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين