عادل عسوم: يا لعظمة التسبيح يا أحباب!





العمدة في ايرادي هذا هذه الآية الكريمة من سورة الاسراء:

{تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} الاسراء 44

قبل سنوات كنت أشاهد برنامجا علميا في قناة ناشيونال جيوقرافيك، أفاد البرنامج بأن العلماء لاحظوا صدور ذبذبات صوتية من النباتات في المجال الذي يسمعه الإنسان، أي ضمن ترددات من 20 إلى 20000 ذبذبة في الثانية، ولكن الإشارات الصوتية التي تطلقها هذه النباتات ضعيفة جداً ولا يمكن سماعها إلا بعد تقويتها وتكبيرها آلاف المرات.

وقرأت بأن العلماء لاحظوا بأن بعض النجوم تصدر أصواتاً مسموعة، ولعل النجم النيوتروني الذي سماه الله ب(الطارق) والذي يصدر صوتاً يشبه صوت المطرقة احداها، وكذلك الثقوب السوداء فإنها تصدر أصواتاً، وقرأت أيضا بأنه تم منذ فترة تسجيل الصوت الذي أصدره الكون بعد الانفحار العظيم!

واكتشف الدكتور Gimzewski أستاذ الكيمياء في جامعة كاليفورنيا باستخدام كمبيوتر ذري أن كل خلية في جسم الكائن الحي تصدر صوتاً محدداً يختلف عن الخلية الأخرى!

حتى الشريط الوراثي داخل خلايا الأجسام تبين للعلماء بأنه يصدر ذبذبات صوتية محددة وكأنه يسبح الله ليل نهار! وهنا يمكن للمسلم أن يوقن بأن التسبيح لله يمكن أن يؤثر في نظام عمل هذا الشريط الوراثي الذي يتحكم في حياتنا!

يا أحباب:

لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أن كلمة (سبحان الله وبحمده) من أحب الكلمات إلى الله تعالى، وأن من قالها كل يوم مئة مرة حُطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر!

وها هو نبي الله يونس عليه السلام:

{فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ المسبحين . لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} الصافات 144،143

يا ترى ماذا كان يقول في تسبيحه؟!:

{…فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} الانبياء 87

ومن بعد ذلك كان الاجتباء من الله، والصلاح:

{فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} القلم 50.

ليس هناك أفضل من التسبيح وذكر الله بالمأثور يا أحباب، إنه يزكي الأنفس، ويطهر القلوب، ويوقظ الضمائر.

روى أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم).

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وتسبيحك وحمدك وشكرك وبالاستغفار.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله عدد ما سبح لك من حي وجماد.

آمنت بالله.

عادل عسوم