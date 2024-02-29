خيار وفقوس ونفاق





لاحظ بعض المعلقين عن حق أن جهات بادرت بالدفاع عن شيخ الأمين وحذرت الجيش من ظلمه – ونحن نقف معها في ضرورة سلامة الشيخ. ولكن نفس هذه الجهات سكتت كدبيب في خشمو جرادة عن اجتياح الجنجويد لعشرات المسيدات في الجزيرة وغزوهم القري وترويع سكانها واغتصاب أهلها ونهب ممتلكاتهم البسيطة والتي راكموها بالتضحيات أبا عن جدة. لماذا الكيل بمكيالين؟ هل حقوق الأنسان والمدنيين عندكم مجرد لعبة من ألعاب السياسة الكسبية؟

معتصم اقرع