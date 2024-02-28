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تطبيق بنك الخرطوم “بنكك” يصدر تحديث ومميزات جديدة
أصدر تطبيق بنكك للخدمات المصرفية التابع لبنك الخرطوم حزمة من التحديثات الجديدة التي تتضمن مميزات إضافية، وقال البنك على صفحته الرسمية:
قم بتحميل تحديث تطبيق بنكك لآخر إصدار واستمتع بجديد المميزات الإضافية:
1. التبليغ عن التحاويل الخاطئة.
2. منازعات خدمة سداد الفواتير.
3. المساعدة المتعلقة بخدمات الحوالات الخارجية الواردة وإجراءات الفروع.
4. إعادة تفعيل الخدمات الذاتية لتغيير الجهاز و الرقم السري عن طريق اسئلة الامان بإستخدام الإيميل.
5. إضافة خيار البحث في المعاملات السابقة.
رصد وتحرير – “النيلين”
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