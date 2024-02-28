تطبيق بنك الخرطوم “بنكك” يصدر تحديث ومميزات جديدة

أصدر تطبيق بنكك للخدمات المصرفية التابع لبنك الخرطوم حزمة من التحديثات الجديدة التي تتضمن مميزات إضافية، وقال البنك على صفحته الرسمية:

قم بتحميل تحديث تطبيق بنكك لآخر إصدار واستمتع بجديد المميزات الإضافية: