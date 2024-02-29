الانهيار السريع





الميدان يتحدث. مسيد شيخ الأمين تم تحريره. وشيخ الأمين في ضيافة الاستخبارات. فيديوهات لقوات العمل الخاص من داخل مباني الإذاعة والتلفزيون. أنباء عن تحرير قناة النيل الأزرق والتلفزيون القومي وجزء كبير من مباني الإذاعة. مشاركة تمساح في تحرير الإذاعة إذ قطع رجل قيادي حاول الهروب عبر النهر تجاه توتي.

كل ذلك دفع بالمستشار يوسف عزت بالقول: (نحن موافقون على الخروج من الخرطوم ومدني والجزيرة شريطة عدم التعرض لنا ونحن متجهون لدارفور). ليتك تترنم مع وردي (بعد أيه). سيدي المستشار أين الكذب والتبجح وصولة الأسد عبر الفضائيات؟.

لقد كنت تحكي مشية الطاؤوس ونسيت أنك (كتكوت) قحتاوي. وديك عدة أماراتي. وقتها كان الجيش رافعا لغص الزيتون. أما الآن فلا. فقد انتهت المسرحية السمجة في دار صباح. وتبقت العروض الختامية في دارفور. ولا ننسى أن نذكرك بخطة ياسر العطا. إذ قطع عهدا على نفسه ألا يقف إلا في أم دافوق. وخلاصة الأمر رسالتنا إليك إن كان فيك أدنى مثقال ذرة من وعي أن تحافظ على بقية الرزيقات من المحرقة بالاستسلام الفوري. والنزول عند شروط الجيش. خلاف ذلك لا تلومن إلا نفسك.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأربعاء ٢٠٢٤/٢/٢٨