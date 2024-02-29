منحوت من الطين الأسواني، قصة تمثال لامرأة رومانية لشاب منياوي يثير ضجة على مواقع التواصل – صور





يتميز تمثال جورج ميخائيل يوسف، الفنان الشاب من محافظة المنيا، بالتعبير عن قوة وجمال المرأة في العصر الروماني، حيث صور المرأة بملامح تنم عن الوقار والجدية في تمثال منحوت من الطين الأسواني، وقد لاقى هذا العمل إعجابًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حديثه مع “فيتو”، أعرب “جورج” عن حلمه بنحت عمل يعبر عن قوة الامبراطورية الرومانية، وقد تحقق هذا الحلم بتمثال المرأة الذي يبلغ طوله 2 متر، وهو واحد من أكبر التماثيل المنحوتة عن تلك الحقبة.

وأوضح الطالب في الفرقة الثالثة بكلية التربية الفنية أن اختياره للامبراطورية الرومانية جاء بسبب تميز الفن لديهم بالجدية والإبهار، وهو الأسلوب الذي حاول أن يظهره في عمله.

وأشار جورج، الذي يعيش في قرية البرشا التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، إلى أنه استغرق حوالي أسبوع لإنجاز العمل، حيث استخدم نحو 9 شكاير من الطين الأسواني.

وأوضح أن تمثال المرأة يتميز بملامح الوقار والجدية، ويظهر قوة الامبراطورية الرومانية التي كانت تهيمن في تلك الحقبة.

وفي ختام حديثه، أعرب “جورج”، عن سعادته بالاستحسان الشديد الذي لاقاه العمل من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مما شجعه على مواصلة نحت المزيد من الأعمال في المستقبل.

بوابة فيتو