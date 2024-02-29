شنطة ذهب بمليون جنيه، أسرار جديدة في جريمة الجواهرجي!





نجحت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة في أقل من 24 ساعة في القبض على المتهم بقتل جوهراجي بولاق أبو العلا، وتم اقتياده في حراسة أمنية مشددة إلى قسم الشرطة للتحقيق معه، وكشف ملابسات الحادث، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات موسعة في واقعة مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا، وسرقة محتويات محله التي قدرت بالملايين، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وتم إجراء معاينة تصويرية من قبل جهات التحقيق، وتم العثور علي جثة الجواهرجي الشهير باسم الخواجة حسني الخناجري، وتبين اختفاء محتويات المحل من سبائك ذهبية ومجوهرات قدرت بملايين الجنيهات.

محرر “فيتو” انتقل لمكان الواقعة للوقوف علي تفاصيل وملابسات الحادث، وقال الحاج محمد صديق المجني عليه: إنه سمع صوت المساعد الذي يعمل مع المجني عليه، وهو يستغيث بالمارة في الشارع ليدخل عليه ليجده غارقا في بركة من الدماء، مضيفا إنه عندما دخل كان الراحل في الرمق الأخير ليفارق الحياة في أقل من ٤٠ ثانية.

وأضاف صديق المجني عليه، إنه عندما سأل المساعد عما حدث؟ أكد له أن أحد الزباين كان يقف مع الخواجة حسني في المحل لشراء مشغولات وسبائك ذهبية بمبلغ مالي مليون و٢٠٠ ألف جنيه، وطلب منه ان يقوم بشراء علبة سجائر معينة، وخرج بالفعل ليقوم بتنفيذ ما طلبه الزبون، ليعاود بعدها للمحل خصوصا انه قام بالاتصال بالمجني عليه ليخبره بأن السجائر غير موجودة لكنه لم يرد.

وتابع صديق المجني عليه: ان المتهم استخدم بعض الحِيل لإبعاد المساعد عن المحل، ليقوم بطعن المجني عليه وضربه لأخذ شنطة الذهب، وهو ما قام بفعله.

وأردف الحاج محمد إنه قام بالاتصال بالشرطة والإسعاف، لتقوم المباحث بالتحفظ علي كاميرات المراقبة لتكتشف ان الزبون الذي طلب من المجني عليه شراء مشغولات ذهبية بمبلغ مليون و٢٠٠ جنيه هو من ارتكب الواقعة.

وقاطع حديثه أحد الجيران، ليفيد بأن كاميرات المراقبة أكدت أن المتهم من منطقة بولاق الدكرور، وجاء من هناك لارتكاب الواقعة، حتى إنه ظل يتردد علي المنطقة لجمع معلومات عن الخواجة حسني ومحله، لينتهز فرصة غياب نجله عن المحل لتنفيذ خطته، ويقوم بإقناع المجني عليه بشراء صفقة ذهب كبري.

وأضاف أحد الجيران، إن المتهم بدأ يتردد علي المنطقة منذ أسبوع ويتنقل من مقهي لآخر، حتي يقوم بجمع المعلومات التي تمكنه من تنفيذ مخططاته.

وكان مصدر أمني قد نفى جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن صورة يظهر خلالها عدد 6 من الملثمين والادعاء بارتكابهم واقعة سرقة أحد محال الصاغة بالقاهرة.

وقالت الداخلية في بيان مساء أمس الثلاثاء: “إن الصورة المشار إليها تعود لحادث سرقة أحد المحال التجارية بإحدى الدول الأجنبية عام 2021، وإن ذلك يأتي في إطار نشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة.. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها”.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود على الحادث من أصحاب المحال المجاورة، وأسرة القتيل في محاولة للوصول لمعلومات عن مرتكبي الجريمة، حيث تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل التي كشفت عن تعدي شخص بالضرب على صاحب المحل ليسقط قتيلا، وتم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة.

الخواجة حسني الخناجري، صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا قد لقي مصرعه، إثر قيام شخص بالدخول إلى المحل وطلب من عامل في المحل شراء علبة سجائر وعقب عودته عثر على الخواجة حسني جثة هامدة، ووجود بعثرة في محتويات المحل وسرقة مجوهرات من داخله.

علي الحكيم – بوابة فيتو