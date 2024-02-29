شاهد بالفيديو.. ظهور فنانة جديدة تقلد المطربة إيمان الشريف بطريقة مذهلة خلال حفل غنائي والجمهور يعلق: (عسل الشريف بتاعت الغلابة)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة سودانية صاعدة وهي تغني في حفل غنائي خارج السودان.

وتغنت المطربة الصاعدة خلال الحفل بأغنية الفنانة الشهيرة إيمان الشريف, (مالو الليلة ما جاء) حيث برعت المطربة في تقليد الفنانة المعروفة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعتها محررة موقع النيلين أكد على وجود شبه كبير في الصوت وأن المطربة الصاعدة قامت بتقليد الشريف, بطريقة مذهلة وكتب أحدهم ساخراً: (عسل الشريف بتاعت الغلابة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين