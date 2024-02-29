شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يشرح للمتابعين فن التعامل في الحياة الزوجية: (لو زوجتك من النوع البتصحى متأخرة من النوم لقيت ليكم الحل) والجنس اللطيف يقتحم المقطع بتعليقات ساخرة (مستحيل أب جيقة يعمل كلامك دا)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وتم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع ناشط سوداني وهو يشرح للمتابعين فن التعامل في الحياة الزوجية.

الناشط قدم حلوله للرجال الذين يعانون من عدم شرب الشاي قبل الخروج إلى العمل بسبب استيقاظ الزوجة متأخرة.

وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن الحل هو أن تقوم أنت كرجل بإعداد الشاي لنفسك وترك الشاي لها, وعندما تخرج من البيت أيعث لها رسالة رومانسية أخبرها فيها بعدم تذوق أي طعم للشاي بدونها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه اقتحم المقطع بتعليقات ساخرة وخصوصاً الجنس اللطيف الذي أكد استحالة إقدام الرجل السوداني الذي تلقبه النساء بلقب “أب جيقة” على هذه الخطوة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين