شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء موريتانية تشعل مواقع التواصل السودانية بوصلة رقص مثيرة وساخرون: (شهد أزهري فرع نواكشوط)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع حسناء موريتانية تتمايل في الرقص خلال حفل بدولة موريتانيا.

https://www.facebook.com/reel/439340361765549

وشبه ساخرون الحسناء الموريتانية بالفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, حيث كاتب ناشر المقطع: (شهد أزهري فرع نواكشوط).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين