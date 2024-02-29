شاهد بالفيديو.. بعد زيارته الكعبة وأداء العمرة.. الفنان سجاد بحري يتحدث بغضب شديد: (انتو يا سودانيين قلبكم أسود وعمركم ما بتتقدموا والحرب جاءت عشان تأدبكم لكن ما بتتأدبوا)





فاجأ الفنان السوداني المثير للجدل سجاد بحري, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بمقطع فيديو من “لايف” عبر إحدى حساباته.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أبدى الفنان المثير للجدل غضبه الشديد من تعليق أحد المتابعين بعد ظهوره في بيت الله الحرام عقب أدائه للعمرة.

وعلق المتابع على زيارة سجاد, للكعبة قائلاً: (انت الزيك دا بشوف مكة) ورد الفنان: (ليه ما بشوف مكة؟ أنا ملحد ولا كافر ولا قاتل؟).

وتابع الفنان سجاد, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (انتو يا سودانيين قلبكم أسود وعمركم ما بتتقدموا والحرب جاءت عشان تأدبكم لكن ما بتتأدبوا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين