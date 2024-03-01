



لا أري ضرورة لعقد أي أجتماع بين قادة مجتمعات الجزيرة والجنجويد لان أهل الجزيرة ليسوا محاربين ولا مسلحين ولم يغزوا الأخرين في ديارهم.

الدعوة لإجتماع تلمح زورا ولا تصرح بأن هناك خلافا مشروعا بين طرفين، بين أهل الجزيرة والجنجويد، علي قضية يجوز الخلاف فيها. في حين أن الحقيقة أن الجنجويد اعتدوا علي أهل الجزيرة في دورهم وقراهم وبلا سبب سوي حب النهب والاغتصاب.

الدعوة الصحيحة هي أن يخرج الجنجويد من الجزيرة فورا وبلا شروط ويدعوا أهلها في حالهم وهذا لا يحتاج لإجتماعات ولا لجان ولا مصفوفات ولا اليات عليا ولا ورش. فقط يحتاج لرفض الأجرام وفضحه وعدم توفير أي غطاء له.

معتصم اقرع