رأي ومقالات

راشد عبد الرحيم: الجيش صاحي

2024/03/01
راشد عبد الرحيم
راشد عبدالرحيم

إن التلاحم الكبير بين الجيش والمواطنين هو معجزة بكل المقاييس تكسرت عندها الحساسية بين القوات المسلحة وحملة السلاح من خارجها من هيئة العمليات وكتائب البراء .
و اخرس هذا التلاحم السن الخونة و المارقين .

أمس حرر الجيش والمجاهدون محلية امدرمان ولم تعد في المدينة من مناطق كبيرة او مهمة في يد المتمردين عدا الاذاعة المطوقة كليا .
تم تطهير مناطق واسعة من بحري والخرطوم .

تم ضرب العديد من مخازن الاسلحة والعتاد في نيالا والضعين كما اصبحت بابنوسة وجبال النوبة مؤمنتين و كردفان محروسة بجنود الوطن و شبابها .
هذا العمل الكبير المحيط بكل السودان يسير بإحكام وتخطيط محكم ونتائج كبيرة .
رغم إتساع دائرة الإنتشار إلا ان تقدم الجيش متواصل .

مدني والجزيرة تثيرا قلقا علي المواطنين الذين يتعرضون لعمليات بطش واذي كبير .
إن جيشنا وقواتنا المسلحة تعمل بحرص شديد وتوجه صارم لتطهير السودان كله من طاعون الجنجويد .
الثقة كبيرة ونحن ننتظر الحسم والتطهير لكل مناطق الجزيرة .

تحرك المواطنين مطلوب وقد حققت المقاومة الشعبية إستعدادا بطوليا ارهب التمرد و رده عن مهاجمة نهر النيل والشمالية .
كما تحركت قري عديدة في الجزيرة و طردت القتلة من الأحياء .

سرعة التحرك الشعبي المسلح سيعجل بالنصر وإتساع التامين وتحقيق إنتصارات شاملة .
الثقة في الجيش والمجاهدين والعمل الخاص لم ولن تهتز مطلقا وقريبا تعود الجزيرة و يعود السودان كله خاليا من التمرد .

راشد عبد الرحيم

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2024/03/01