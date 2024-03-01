راشد عبد الرحيم: الجيش صاحي





إن التلاحم الكبير بين الجيش والمواطنين هو معجزة بكل المقاييس تكسرت عندها الحساسية بين القوات المسلحة وحملة السلاح من خارجها من هيئة العمليات وكتائب البراء .

و اخرس هذا التلاحم السن الخونة و المارقين .

أمس حرر الجيش والمجاهدون محلية امدرمان ولم تعد في المدينة من مناطق كبيرة او مهمة في يد المتمردين عدا الاذاعة المطوقة كليا .

تم تطهير مناطق واسعة من بحري والخرطوم .

تم ضرب العديد من مخازن الاسلحة والعتاد في نيالا والضعين كما اصبحت بابنوسة وجبال النوبة مؤمنتين و كردفان محروسة بجنود الوطن و شبابها .

هذا العمل الكبير المحيط بكل السودان يسير بإحكام وتخطيط محكم ونتائج كبيرة .

رغم إتساع دائرة الإنتشار إلا ان تقدم الجيش متواصل .

مدني والجزيرة تثيرا قلقا علي المواطنين الذين يتعرضون لعمليات بطش واذي كبير .

إن جيشنا وقواتنا المسلحة تعمل بحرص شديد وتوجه صارم لتطهير السودان كله من طاعون الجنجويد .

الثقة كبيرة ونحن ننتظر الحسم والتطهير لكل مناطق الجزيرة .

تحرك المواطنين مطلوب وقد حققت المقاومة الشعبية إستعدادا بطوليا ارهب التمرد و رده عن مهاجمة نهر النيل والشمالية .

كما تحركت قري عديدة في الجزيرة و طردت القتلة من الأحياء .

سرعة التحرك الشعبي المسلح سيعجل بالنصر وإتساع التامين وتحقيق إنتصارات شاملة .

الثقة في الجيش والمجاهدين والعمل الخاص لم ولن تهتز مطلقا وقريبا تعود الجزيرة و يعود السودان كله خاليا من التمرد .

راشد عبد الرحيم