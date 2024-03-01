شاهد بالفيديو.. في مقابلة على الهواء مباشرة.. مطرب سوداني معروف: (أنا بحب مرتي وبخاف منها والما بخاف من مرتو ما راجل)





أجرت إعلامية سودانية صاعدة مقابلة مع أحد المطربين الشباب وذلك خلال “بازار” سوداني بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أجرت المذيعة مقابلة سريعة مع المطرب الشاب محمد الطيب الشهير باسم “ودو”.

وجاءت المقابلة خفيفة ولطيفة حيث كشف الفنان عن حبه لزوجته وخوفه منها قائلاً على الهواء: (أنا بحب مرتي وبخاف منها والما بخاف من مرتو ما راجل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين