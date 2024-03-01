شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية ترتدي الزي الرجالي “الجلابية” و”الطاقية” وتقدم بهما وصلة رقص مثيرة على أنغام (مبروك عروسنا الفنجرية)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية حسناء وهي ترتدي الزي الرجالي المتمثل في “الجلابية” و “الطاقية” و”الشال”.
https://www.facebook.com/reel/995386654890329
وقدمت الحسناء التي خطفت الأضواء وصلة رقص مثيرة بأزياء الرجال على أنغام أغنية الفنان محمد بشير, (مبروك عروسنا الفنجرية).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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