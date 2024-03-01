شاهد بالصورة والفيديو.. مصممة الأزياء ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة عواطف دهب ترقص مع عريسها في ليلة زفافهما على أنغام الأغاني “النوبية”





تصدرت مقاطع تم تصويرها من حفل زواج المصممة السودانية الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا عواطف دهب, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع متداول حديثاً العروس عواطف دهب, وهي ترقص مع عريسها على أنغام الأغاني “النوبية” الجميلة.

https://fb.watch/qxAiqerEqc/

الجدير بالذكر أن المصممة الشهيرة تقيم بدولة الإمارات العربية منذ زمن طويل, وأكملت مراسم زواجها الأسطوري هناك.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين