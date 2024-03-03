شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تضحك بشكل هستيري وسط المعازيم خلال إحيائها حفل غنائي والجمهور يتغزل: (عندك ضحكة يا ساتر)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو للفنانة الشهيرة إيمان الشريف.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة الشهيرة وهي تغني في حفل حضره عدد كبير من المعازيم إمتلأت بهم قاعة الفرح.

ولفتت الشريف أنظار المتابعين بعد أن دخلت في حالة ضحك هستيري وهي وسط المعازيم وسط تعليقات جمهورها الذي أطال الغزل, حيث كتب أحدهم: (عندك ضحكة يا ساتر).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين