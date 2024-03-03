فى أعياد المرأة.. مستشفيات الشرطة المصرية تفحص السيدات مجانًا خلال مارس





خصصت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الخدمات الطبية، يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس، لتوقيع الكشف الطبي على السيدات المترددات على العيادات الخارجية فى جميع التخصصات الطبية بمستشفيات الشرطة وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بـ”اليوم العالمى للمرأة – يوم المرأة المصرية – عيد الأم”، خلال الفترة المسائية (بداية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً) يومي (1-8 مارس 2024) و(بداية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 مساءً) أيام (15، 23، 29 مارس 2024).

يأتي ذلك تقديرًا لدور المرأة المصرية وإنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديرًا من وزارة الداخلية للمرأة المصرية ودورها الفعال في المجتمع.

صحيفة الدستور