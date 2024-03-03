شاهد بالفيديو.. نجم “التيك توك” السوداني الشهير أبو أحمد يسخر من عجوز سورية اقتحمت “بث مباشر” له ويقوم بطردها: (عمرك 100 سنة البقعدك في تيك توك شنو)





أثار نجم “التيك توك” السوداني الشهير أبو أحمد, والذي يلقب نفسه بالصاروخ الصيني ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تفاجأ أبو أحمد بسيدة سورية كبيرة في السن تقتحم منصته على التطبيق الشهير.

حيث طالب الصاروخ الصيني, الذي عرف عنه حب الحسناوات على “تيك توك” السيدة بمغادرة منصته, وسط رفضها المغادرة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ساخر أبو أحمد, من السيدة السورية قائلاً: (عمرك 100 سنة البقعدك في تيك توك شنو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين