شاهد بالفيديو.. الفنان علي الشيخ يغني لعروسته ويتغزل فيها في ليلة زفافهما بأغنية خاصة (بدينا قصة حب نبيل) ويفاجئ المعازيم بمنع التصوير





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو من حفل زواج الفنان السوداني الشاب علي الشيخ, الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنان وهو يغني لعروسته الذي ظهرت بجانبه بأغنية غزل أهداها لها يقول فيها: (بدينا قصة حب نبيل).

ووفقاً لما أورد بعض النشطاء فقد فاجأ الفنان الشاب المعازيم بمنع تصوير كواليس الحفل من داخل قاعة المناسبة التي شهدت الزفاف.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين