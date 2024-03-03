شاهد بالفيديو.. وسط ضحكات الجمهور.. متابع يتسبب في إخراج الفنانة إنصاف مدني عن طورها وتدعو عليه: (يلبشوك يا يمة الدعامة يودوك حطب القيامة)





تداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية كبيرة مقطع فيديو حديث للفنانة الشهيرة إنصاف مدني, أثار ضحكات المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تسبب أحد المتابعين في غضب الفنانة إنصاف مدني, وإخراجها عن طورها.

ووفقاً للمتابعات فقد أطلت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة على جمهورها عبر بث مباشر ردت من خلاله على تعليقات جمهورها.

للتتفاجأ المطربة بتعليقات ساخر من المتابع الذي تسبب في غضبها بسؤال ساخر, لترد عليه وهي غاضبة: (يلبشوك يا يمة الدعامة يودوك حطب القيامة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين