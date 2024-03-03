شاهد بالفيديو.. الجيش السوداني يجهز مفاجأة سعيدة لنادي الهلال بعد الوداع الأفريقي ويقوم بتنظيف استاده (الجوهرة الزرقاء) وما حولها من “الدعامة”





حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بإعجاب الجمهور والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع جندي بهيئة العمليات التابعة للقوات المسلحة السودانية وهو يتجول داخل إستاد الهلال بحي العرضة شمال بمدينة أم درمان.

وبشر الجندي المواطنين وعشاق نادي الهلال بتنظيف إستاد الهلال “الجوهرة الزرقاء” التي كانت تتواجد فيها قوات الدعم السريع.

وجاء المقطع بمثابة الهدية لنادي الهلال الذي ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعد الهزيمة أمس أمام الترجي التونسي بهدف نظيف.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين