حادث مروري بطريق شريان الشمال قطاع الباجا بين عربة كروزر وشاحنة يؤدي الى وفاة (5) مواطنين واصابة (6) آخرين

أدى حادث مروري بطريق شريان الشمال قطاع الباجا بين شاحنة وعربة لاندكروزر أدى إلى وفاة (5) اشخاص واصابة(6) اخرين تم نقلهم لتلقي العلاج.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) الي ورود معلومات الى شرطة المرور السريع قطاع الباجا تفيد بوقوع حادث مروري على شارع شريان الشمال بمنطقة الدبة وفور ورود المعلومة تحركت قوة القطاع لمكان الحادث والذي نتج اثر تصادم عربة شاحنة وعربة لاندكروزر ووفق معلومات شرطة المرور فان العربتان متجهات من الجنوب الي الشمال و سبب الحادث يعود إلى إنعطاف الشاحنة لأقصى اليسار وفي هذه الاثناء حاول سائق الكروزر التخطي من جهة اليمين عندها بدأت الشاحنة بالدخول ناحية اليمين ونتج عن ذلك الحادث والإصطدام وفاة (5) اشخاص وإصابة(6) اخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ، فيما باشرت شرطة المرور السريع اجراءاتها المرورية بفتح الطريق امام حركة السير ، فيما تم فتح البلاغ بقسم مرور الدبة تحت المواد (٦٢/ ٦٦ أ ب ج) المتهم فيه سائق الشاحنة وتم تسليم الجثامين لذويهم بواسطة نيابة الدبة .

المكتب الصحفي لشرطة السودان