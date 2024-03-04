شاهد بالفيديو.. الرحال يرد على اتهامات الفنانة شهد أزهري بنشر صورها الفاضحة: (نعم نشرتها لأنها قالت لو راجل كنت حملت منه وطلبت مني الزواج وهي على ذمة رجل آخر)





اقتحم الناشط السوداني محمد الرحال, بث مباشر للناشطة المعروفة كوثر عبد الله, الشهير باسم “ماما كوكي” وذلك عبر منصتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد دافع الرحال, عن نفسه بعد الاتهامات التي وجهتها له الفنانة شهد أزهري, خلال مداخلة مع الناشطة نفسها.

واعترف الناشط بنشره صور فاضحة للفنانة المثيرة للجدل رداً على نشرها صورة له والإساءة له مع إحدى صديقاتها قالت فيها: (قاعد معاي 7 شهور ولو راجل كنت حملت منه).

كما كشف بحسب ما نقلت عنه محررة موقع النيلين أنها كانت ترغب في الزواج منه على الرغم من أنها في ذمة رجل آخر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين