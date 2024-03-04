شاهد بالفيديو.. نجم “التيك تيوك” السوداني الشهير أبو أحمد يرقص طرباً على أنغام (خال فاطمة) ومتابعون يؤكدون خروجه من المملكة ويكشفون عن مكانه الجديد





تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو حديث لنجم “التيك توك” السوداني الشهير أبو أحمد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر نجم “التيك توك” الذي يلقب نفسه باسم الصاروخ الصيني, يرقص طرباً على أنغام (خال فاطمة).

جمهور مواقع التواصل تداول المقطع بسخرية كبيرة, وكشف بعض المعلقين عن خروجه من المملكة العربية السعودية التي كان يعمل فيها والتوجه لدولة ليبيا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين