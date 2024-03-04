شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني شهد المهندس تستعرض جمالها بتسريحة شعر جديدة تخطف بها الأضواء





نشرت الإعلامية والمذيعة السودانية الشهيرة شهد المهندس, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المهندس, خلال المقطع الذي قامت بنشره بإطلالة جديدة خطفت بها الأضواء.

المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني أطلت بتسريحة شعر جديدة استعرضت بها جمالها وسط تعليقات غزل وإشادة من قبل متابعيها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين