شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تعود لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة على إيقاع “الدلوكة” وتنادي على الفنان شكر الله لمنحه “شبال”





عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بنشرها مقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت سلطانة الطرب السوداني بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك, من كواليس برنامج (أغاني وأغاني) الرمضاني الذي كانت تشارك فيه بصورة فاعلة.

وظهرت الفنانة وهي تقدم فواصل من الرقص المثير على إيقاع “الدلوكة” الذي كان عنوان تلك الحلقة التي تم بثها في الأعوام السابقة, وقامت بمنح الفنان الشاب شكر الله عز الدين “شبال” أثناء الرقص بعد أن نادت عليه.

وكتبت هدى عربي, على المقطع بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (ومن الصباح كدة طارية اغاني واغاني وحابة اسجل اعتراف دة سبب اني كنت كل سنة ما بدخل حلقات الدلوكة رغم اني بكون في الاستديو عشان ما متاكدة ح امسك روحي وعشان شتيت الشبال دة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين